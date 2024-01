Gli studenti sono più a rischio depressione dei non studenti

Rachel Hall parla della salute mentale dei giovani per il Guardian. I risultati di uno studio recente pubblicato su The Lancet Public Health smentiscono alcuni studi precedenti, che avevano concluso che gli studenti universitari avessero livelli di depressione e ansia paragonabili o persino inferiori a quello dei loro coetanei non studenti. I risultati dell’ultimo studio possono essere legati all’aumento della pressione economica, costo della vita e ansia di raggiungere certi obiettivi per gli studenti attualmente iscritti all’università.

L’articolo di Lancet riportato dal Guardian suggerisce un legame tra studi avanzati e depressione, risultato inaspettato secondo una delle autrici:

McCloud said she would have ordinarily expected university students to have better mental health as they tend to be from more privileged backgrounds, making the results “particularly concerning” and requiring more research to pinpoint the risks facing students.

The researchers found a small difference in symptoms of depression and anxiety at age 18-19 between students and non-students, even controlling for factors including socioeconomic status, parents’ education and alcohol use.