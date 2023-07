Guerra in Ucraina: il giro d’affari di chi ci guadagna

Il canale YouTube di finanza Starting Finance dedica un suo video agli effetti della guerra in Ucraina sull’economia mondiale e a chi, da questo conflitto, ci sta guadagnando.

Le prime che vengono in mente sono le aziende del settore militare. In realtà però, per quanto sia controintuitivo, il 2022 per queste realtà non è stato particolarmente positivo. Questo perché già negli anni passati ci si aspettava un possibile conflitto e l’aumento degli incassi per i produttori di armi c’era già stato. Nel 2021, infatti, la spesa militare globale ha raggiunto il record più alto di sempre, con oltre 2.100 miliardi di dollari.

A guadagnare davvero più di tutti dalla guerra in Ucraina sono state le compagnie energetiche. Sfruttando l’aumento dei prezzi degli idrocarburi, e quindi dell’energia in generale, diverse realtà del settore hanno potuto realizzare nel 2022 gli utili più alti della loro storia. Un altro settore che ha guadagnato molto, realizzando profitti record, è quello alimentare. Infatti, con la guerra il prezzo di diversi prodotti agricoli è schizzato in alto. Questo, in prima battuta, ha portato incassi record alle aziende che se ne occupano, soprattutto quelle nell’ambito dei cereali.

Alla lunga, però, a guadagnare dalla guerra potrebbero essere i gruppi criminali. L’Ucraina, infatti, è un Paese con importanti problemi di corruzione. Di conseguenza, c’è il timore che dopo la guerra una parte delle armi, alcune molto avanzate, inviate al Paese finiscano nel mercato nero. Per contrastare il fenomeno, però, l’Unione Europea e la Moldavia stanno creando in collaborazione un’apposita task force.