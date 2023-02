I conti del sistema pensionistico tra gestioni in attivo e in passivo

Il Punto analizza la situazione del sistema pensionistico italiano nel 2020 e valuta l’impatto della pandemia sui bilanci INPS.

La spesa pensionistica è ammontata nel 2020 a 234,736 miliardi, contro i 230,259 del 2019. Tenuto conto di un calo delle entrate contributive del 6,7%, in gran parte imputabile a COVID-19, il saldo negativo tra entrate e uscite si è attestato a circa 39,3 miliardi: un deficit su cui pesa soprattutto il disavanzo della gestione dei dipendenti pubblici.

I dati mostrano come i settori più critici siano le gestioni relative ai dipendenti pubblici, al fondo ex FS, ai fondi ex INPDAI relativi ai dirigenti industriali, a quella degli artigiani e a quella CDCM relativa ai lavoratori autonomi del comparto agricolo

Tra le gestioni che presentano disavanzi il più elevato è quella dei dipendenti pubblici che, al netto dei 10,8 miliardi di contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro Stato, ammonta a 36,427 miliardi di euro, risultante da entrate per 40,142 miliardi e da uscite per 76,569 miliardi, e in aumento rispetto a quello registrato nei due anni precedenti (30,58 miliardi nel 2018 e 33,65 nel 2019). In pratica, quasi l’intero deficit annuo dell’INPS. Per dimensione del passivo registrato seguono quindi il fondo ex Ferrovie dello Stato, il cui pesante squilibrio gestionale è stato ripianato mediante trasferimenti a carico del bilancio statale per 4,46 miliardi di euro, i fondi ex INPDAI, la gestione degli artigiani (3,398 miliardi), e quella CDCM relativa ai lavoratori autonomi del comparto agricolo (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) con 2,13 miliardi di disavanzo oltre al miliardo a carico della fiscalità.

Diversa invece la situazione delle casse privatizzate dei liberi professionisti – con la sola significativa eccezione dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, la cui gestione sostitutiva per i giornalisti dipendenti confluirà in INPS a luglio – che presentano risultati di bilancio positivi, beneficiando soprattutto di buon rapporto attivi/pensionati, per un totale di 3,877 miliardi.

Viene comunque confermata la sostenibilità della situazione pensionistica italiana, con qualche riserva.