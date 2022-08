I filistei (quelli veri) [EN]

Sulla rivista Archaeology, pubblicazione dell’Archaeological Institute of America, Ilan Ben Zion pubblica un resoconto dei più recenti risultati delle ricerche archeologiche relativi al popolo dei Filistei, restituendo un’immagine ben diversa da quella tradizionale e biblica, che li vede essenzialmente come nemico per antonomasia del popolo degli ebrei.

Fino a quando gli archeologi non iniziarono a scavare nelle città della Pentapoli, nota anche come Filistea, i filistei erano ampiamente conosciuti grazie al lavoro degli scribi che iniziarono a scrivere i libri della Bibbia ebraica centinaia di anni dopo che i Popoli del Mare raggiunsero il Levante. Questi scribi consideravano i filistei gli acerrimi nemici pagani e non circoncisi degli israeliti, che combatterono contro alcune delle figure più importanti della Bibbia.

Da trent’anni a questa parte quattro delle cinque città della Pentapoli filistea sono state abbondantemente scavate: Ashdod, Ashkelon, Ekron e Gath; quest’ultima, in particolare, ha permesso di raccontare in modo più sfumato l’origine dei filistei, che potrebbe risiedere in una serie di migrazioni di massa piuttosto che in ondate di conquiste.