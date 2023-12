I nuovi treni Trenord sono troppo alti e non passano per la galleria Como-Chiasso

Un articolo della redazione de Il Fatto Quotidiano rivela che i nuovi treni Caravaggio della Trenord, destinati gradualmente a sostituire il materiale rotabile più vecchio, hanno un piccolo problema: sono troppo alti per passare dalla Galleria di Monte Olimpino. Quindi sono costretti a fermarsi alla stazione di Como San Giovanni, invece che proseguire sino alla città svizzera di Chiasso.

La Milano-Chiasso? In realtà di ferma a Como San Giovanni. Ed è scontro sulle colpe. I nuovi treni Caravaggio di Trenord sono infatti troppo alti per transitare nella galleria di Monte Olimpino, dove passa la tratta ferroviaria tra Italia e Svizzera. Così ora che i nuovi convogli sono stati messi in linea, si sono moltiplicati i disagi per i passeggeri.

Centinaia di pendolari, insomma, si ritrovano a dover scendere nello scalo lariano invece di raggiungere Chiasso. In sostanza, ai passeggeri che vogliono raggiungere la Svizzera conviene capitare a bordo di un treno più vecchio. Il Caravaggio, al momento, è il mezzo meno conveniente per raggiungere Chiasso, pur essendo il più nuovo. Ma Trenord ribatte che in realtà i suoi treni non c’entrano nulla. Anzi, l’azienda è vittima.