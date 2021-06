Il favoloso mondo di Baricco: la scuola

In un articolo pubblicato su Valigia Blu, Galatea Vaglio commenta le affermazioni di Alessandro Baricco sulla scuola contenute in un’intervista realizzata su Repubblica concessa a Riccardo Luna:

Ogni tanto in Italia un intellettuale si sveglia la mattina, e siccome non è in Africa e non può rincorrere gazzelle, decide di elargire il suo parere sulla scuola. Stavolta è toccato ad Alessandro Baricco su Repubblica. Baricco viene reputato esperto in materia perché gestisce da anni una scuola di scrittura creativa, la Holden, che da qualche anno ha aperto un percorso “Academy” di “Humanities”, cioè un corso di laurea che poi rilascia un titolo equiparato a Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Un DAMS privato, insomma.

Secondo Vaglio, l’esperienza didattica di Baricco, nei fatti, è limitata a lezioni ad un gruppo di persone di età compresa fra i 18 e i 30, di livello culturale ed economico medio alto, selezionati tramite test di ingresso. Adulti, quindi, fortemente motivati a seguire i suoi corsi (e probabilmente anche fan di Baricco stesso), in grado di pagare i cospicui costi di iscrizione, e di seguire per tre anni, come viene specificato nel sito della Holden, i corsi in presenza a Torino.

Un gruppo inoltre dotato di connessione Internet e strumenti informatici aggiornati per poter condividere file e altro con colleghi ed insegnanti. In sintesi una bolla alto borghese metropolitana, che per possibilità economiche, sociali e livello culturale rappresenta una minoranza assoluta nel panorama italico, e come campione statistico di valutazione vale meno di quattro chiacchiere scambiate al bar.