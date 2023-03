Il parlamento della Moldavia approva in prima lettura la legge sulla lingua romena

Radio Free Europe riporta la notizia che il parlamento della Moldavia ha approvato in prima lettura la legge che dichiara che la lingua ufficiale del paese (parlata dalla grande maggioranza degli abitanti) sarà chiamata romeno invece che moldavo.

The term “Romanian language” is intended to replace the currently used “Moldovan language,” “official language,” “state language,” and “maternal language” in the constitution and all official documents…

… The bill is based on a decision by the Constitutional Court from 2013 that ruled that the 1991 Moldovan Declaration of Independence that declared Romanian as the official language takes precedence over the constitution, where the language is described as “Moldovan.”