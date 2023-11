Su Sixth Tone la sociologa cinese Wang Sining cerca di approfondire la logica che si cela dietro la negoziazione del cosiddetto prezzo della sposa, che molti uomini cinesi pagano alla famiglia dell’amata, come è usanza tradizionalmente in Cina.

Bai, un medico che gestisce una clinica in una contea rurale nel nord-ovest della Cina, è riconosciuto in tutta la sua regione come un uomo onesto e gentile. Negli ultimi 20 anni, ha curato raffreddori, ha aiutato a partorire bambini e ha effettuato visite regolari a domicilio per pazienti anziani. Potrebbe non essere così ricco come alcuni degli uomini d’affari locali, ma è decisamente di classe media e la sua reputazione è stata considerata un grande vantaggio per suo figlio sul mercato matrimoniale locale.

Il figlio di questo medico ha conosciuto una donna in un appuntamento al buio e al momento del fidanzamento la famiglia di lei ha chiesto 180.000 yuan (26.000 dollari). Un importo che Bai poteva permettersi di pagare, ma che riteneva potesse diventare motivo di derisione se lui lo avesse accettato.

Tra il 2018 e il 2020, io e il mio collega sociologo Jia Yujing abbiamo condotto diverse brevi ricerche per studiare le pratiche matrimoniali in questa parte della Cina. Ciò che abbiamo scoperto suggerisce che i prezzi delle spose seguono una logica morale oltre che economica. Infatti, più è povero uno sposo potenziale, maggiore è il prezzo della sposa che la sua famiglia è tenuta a pagare. Al contrario, più alto è lo status o la ricchezza della famiglia dello sposo, più basso è il prezzo della sposa. Ciò aiuta a spiegare perché Bai ha rifiutato di pagare il prezzo della sposa richiesto dai futuri suoceri. Essendo un medico, possiede non solo uno status economico più elevato rispetto ai suoi vicini e parenti, ma è anche rinomato per la sua reputazione morale. Sebbene la richiesta dei futuri suoceri non fosse fuori luogo per una coppia normale, considerando la posizione di Bai nella gerarchia sociale del villaggio, il prezzo della sposa avrebbe dovuto essere inferiore alla media. Per Bai, accettare un prezzo più alto sarebbe stato imbarazzante. Al contempo, quando le loro figlie sposano uomini di status inferiore, molte famiglie rifiutano di accettare un prezzo della sposa sotto la media. Spesso propongono prezzi della sposa superiori alla media se la famiglia dello sposo è povera, a meno che lo sposo stesso non abbia un lavoro rispettabile. A causa delle disparità di genere locali, poche donne nella regione sono disposte a sposare uomini di status inferiore. L’unica eccezione sono gli innamorati. In tali casi, prezzi della sposa più elevati sono destinati a bilanciare lo squilibrio di status sociale, compensando la famiglia della donna e confermando il loro status superiore nella comunità.

Le cose stanno lentamente cambiando e i giovani sono più liberi nella scelta del partner rispetto al passato e i prezzi delle spose si stanno trasformando in qualcosa di simbolico e rituale. L’autrice dell’articolo però conclude che questa nuova tendenza non terrebbe conto della preoccupazione per l’etica della comunità.

I prezzi delle spose vengono spesso liquidati come reliquie obsolete che trattano le donne come merci materiali da comprare e vendere. Sebbene questa visione non sia del tutto priva di fondamento, essa trascura il ruolo dei prezzi delle spose nelle relazioni sociali e morali locali. Un dato prezzo della sposa si basa non solo sulle situazioni delle due famiglie coinvolte, ma anche sulla loro consapevolezza e preoccupazione per l’etica morale della più ampia comunità rurale.

Uno studio pubblicato nel gennaio 2023 su Heliyon (open access) intitolato “Prezzo della sposa e ruolo di genere” (autori: Jinghuan Chen e Weiyu Pan) fa luce, tramite un’analisi condotta in quattro province della Cina rurale, sugli effetti negativi della pratica del prezzo della sposa sulle donne. Le conclusioni del lavoro recitano così: