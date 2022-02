Il Sacro Monte di Varallo, Gran Teatro della fede popolare

Finestre sull’Arte invita a un percorso al Sacro Monte di Varallo, nel cuore della Valsesia.

Nel 1481 a un frate francescano di nome Bernardino Caimi, Superiore del convento milanese di S. Angelo e instancabile promotore di iniziative anti-turche, venne l’idea di allestire un percorso in grado di far rivivere l’esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa a chi non aveva i mezzi per recarvisi o riteneva il viaggio troppo pericoloso per la presenza degli ottomani.

Così, grazie agli ottimi rapporti di Caimi sia con Ludovico il Moro che con la famiglia Scarognini, ricchi proprietari terrieri di Varallo, nacque in Valsesia una Nuova Gerusalemme che ancora oggi resta una delle opere d’arte più originali del nord Italia e alla quale lavorarono artisti di grande prestigio.

Il Sacro Monte di Varallo entusiasmò anche lo storico dell’arte Giovanni Testori.