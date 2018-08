Il sindaco Nardella e l’operazione “piazze vivibili”: Firenze diventa un fortino

A cura di @kS.

Left critica le ordinanze del sindaco di Firenze contro il degrado.

«Con il provvedimento ‘Piazze vivibili’ restituiamo le piazze ai fiorentini e sconfiggeremo degrado e malamovida» hanno annunciato l’assessore alla sicurezza Federico Giannassi e la vicesindaca Cristina Giachi alla presentazione dell’ordinanza, entrata in vigore lo scorso 28 luglio, e che riguarda cinque piazze degli altrettanti quartieri fiorentini, più Santo Spirito, e tre giardini particolarmente frequentati in città. L’ordinanza, in vigore per tre mesi, vieta tra le altre cose di sedersi sulle panchine e di dormire per strada quando si è ubriachi e di bivaccare nelle piazze e nei giardini per consumare cibo o bevande dalle 22 alle 8 di mattina.