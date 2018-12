John Urschel è un professionista

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In un articolo pubblicato su Hmm Daily e tradotto per MaddMaths! da Roberto Natalini, il matematico Jordan Ellenberg ripercorre la vita del possente 27enne di origini canadesi John Urschel, ex giocatore dei Baltimore Ravens nella National Football League che nel 2016, dopo aver conseguito una laurea magistrale in matematica alla Penn State University, ha iniziato un dottorato di ricerca presso il Massachusetts Institute of Technology incentrato sulla teoria dei grafi. L’autore dell’articolo lo ha incontrato in un ristorante vegetariano di Cambridge.