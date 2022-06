La Conferenza sul futuro dell’Europa è finita: e ora?

La Conferenza sul futuro dell’Europa ha terminato i suoi lavori, adottando una corposa relazione finale con ben 49 proposte. Il progetto ambiziosissimo è presentato con queste parole:

La conferenza sul futuro dell’Europa offre ai cittadini europei un’occasione unica, giunta al momento opportuno, per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall’attività svolta, può utilizzare questo strumento per riflettere sul futuro dell’Unione europea che vorrebbe.

La proposta confezionata da Parlamento e Commissione non è piaciuta a molti stati europei (tredici su ventisette), che considerano modifiche dei trattati premature.

Thank you for democratic debate & inspiring ideas at #CoFE 🗳💡 But 🇧🇬🇨🇿🇭🇷🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇱🇻🇱🇹🇲🇹🇵🇱🇷🇴🇸🇮🇸🇪 against unconsidered & premature Treaty change. Europe must deliver real results. No time for institutional discussions! 📣 #eudk pic.twitter.com/JgpmAxxTG4

— Denmark in the EU (@DKinEU) May 9, 2022