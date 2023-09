La crisi della sinistra in Europa

Uno spettro si aggira per l’Europa: la crisi della sinistra. Nelle ultime elezioni spagnole le forze di sinistra, sia pure di poco, non hanno vinto, quelle italiane e greche hanno perso, la SPD tedesca è in difficoltà… Filippo Veltri, giornalista e studioso, fra le altre cose, del movimento operaio, cerca di tratteggiare in maniera analitica i motivi di questa crisi, riconducela a quattro cause principali. Sul tema, inoltre, è recentemente uscito un numero della rivista “Il Mulino”.

Innanzitutto, spiega Veltri, è finito il modello di produzione fordista, centrato sulla fabbrica, dove si creava una coscienza collettiva di classe. Nel frattempo, è accelerato il cosiddetto processo di “individualizzazione sociale”, che ha separato i singoli individui dai propri gruppi di appartenenza, rendendoli quindi più liberi di scegliere, ma anche potenzialmente più vulnerabili e isolati. La globalizzazione, anche se ha offerto nuove opportunità ad alcune persone, ha suscitato il contraccolpo di tutti coloro che non sono riusciti ad adattarsi ai nuovi cambiamenti, creando insicurezza e richieste di soluzioni “facili” di difesa e chiusura. Infine, i nuovi mezzi di comunicazione hanno reso obsolete le vecchie strutture dei partiti di massa, e personalizzato la politica. Tutti questi cambiamenti hanno travolto le forze di sinistra, che “hanno smesso di interpretare un progetto di cambiamento politico”, e ora si trovano in una situazione di stallo.