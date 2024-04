La guerra del pane nel Regno Unito

Il Guardian riporta le discussioni sulla qualità e sul prezzo dei vari tipi di pane disponibili nel Regno Unito, confrontandoli con quelli di altri paesi europei.

Partendo dalla differenza di prezzo tra il pane prodotto con metodi industriali e quello prodotto con i metodi antichi, tratta delle differenze di classe storiche, della salubrità dei differenti tipi di pane, delle imposizioni governative nella storia, di come i produttori di pane industriale sfruttano i nostri gusti per imporre l’alimento “ultraprocessato”.

Whitley adds: “With white sliced being so cheap and hiding the reasons why it’s so cheap … people are not able to make a reasoned choice,”

Vogler says cheap bread is symbolic of our broken food system. Others go further and argue that it reflects our splintered society. “The No 1 problem is poverty and inequality,” says Van Tulleken. “The food industry is very skilful at appearing to be an ally of the people who are forced to eat its products.