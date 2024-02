La palla pelosa di zanzare

Nella puntata 499, a un episodio dalla 500 (che però salteremo per fare uno specialone dopo), Valeria ci parla dell’aumento di casi di febbre Dengue in Brasile, con 400.000 casi registrati dall’inizio del 2024. La diffusione di questo patogeno si sta allargando ad aree precedentemente non fortemente colpite, ed è importante ricordarci che nell’estate 2023 anche in Francia e in Italia (82 casi) sono state registrate infezioni acquisite localmente. Nonostante non ci siano farmaci a disposizione Valeria ci parla di un antivirale attualmente in trial clinico che sembra essere promettente.

Nella rubrica mensile Scientifibook, Giuliana e Andrea Vico ci consigliano libri bellissimi:

– “Il male detto – Che cosa chiamiamo dolore” – di Roberta Fulci, Codice Edizioni

– “Andrej Sacharov. L’uomo che non aveva paura” – di Ksenija Novochat’ko, illustrato da Evgenija Rojzman e Ol’ga Terechova, Caissa Italia

– “D(i)ritto al cibo. Spreco, dintorni, contorni e… canzoni” – di Andrea Segrè, Scienza Express

– “Il libro che ti aiuta a comunicare meravigliosamente con tutti gli umani” – di Françoize Boucher, Il Castoro

– “Micro. Il mondo invisibile dentro di noi” – di Katie Brosnan, Il Barbagianni

Segue una barza di Marco talmente brutta che Valeria non la capisce…

Infine Marco ci parla delle fuzz-balls, una possibile soluzione al paradosso meccanica quantistica / relatività generale che si manifesta nei buchi neri. In questa ipotesi i buchi neri sono pieni di stringhe quantistiche e l’orizzonte degli eventi non è liscio ma ricoperto di microscopiche (alla scala di Planck!) stringhe che lo rendono “pelosetto”.