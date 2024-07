La Sardegna e lo stop alle rinnovabili

Un articolo di Avvenire a firma di Maria Lucia Andria parla del progetto di installare dei nuovi parchi eolici e fotovoltaici in Sardegna, tra le critiche della giunta regionale e della popolazione.

Alessandra Todde, da marzo presidente della Regione, non ci sta a passare per una nemica delle rinnovabili. «Il cambiamento climatico ha già un effetto devastante sulla Sardegna, quello della siccità. Quindi abbattere le emissioni è un impegno che non può più essere rimandato e le fonti rinnovabili rappresentano la strada per abbandonare i combustibili fossili, ci spiega. Quando ero al governo ho seguito personalmente il dossier relativo al phase out dal carbone, ho collaborato alla stesura del Pniec, mi sono sempre battuta in prima linea per la salvaguardia ambientale e del paesaggio. Qui in Sardegna ciò che sta accadendo va oltre questa discussione. Due anni e mezzo senza regole hanno aperto ad una speculazione senza precedenti. Non si possono chiudere gli occhi mentre suolo, territorio e paesaggio vengono calpestati e usati come merce di scambio».