La storia di due megalopoli

Su Foreign policy Jan-Werner Müller, professore all’Università di Princeton, racconta alcuni fatti legati a due grandi città in costruzione o in fase di progetto, la nuova capitale amministrative dell’Egitto e la Line City dell’Arabia Saudita mostrando cosa ci dicono dei loro paesi e dei loro regimi.

Da una parte l’Egitto di Abdel Fattah Al Sisi, considerato un dittatore classico del 20simo secolo, legato agli ambienti militari e che governa con il pugno di ferro.

Il governo di Sisi si è dimostrato molto più repressivo del regime di Mubarak, che ha sostituito dopo l’interludio della Primavera Araba. Oltre all’ordine, la sua legittimità si basa sulla modernizzazione e sui benefici materiali. Sta costruendo una serie di nuove città, come New El-Alamein sulla costa mediterranea, per attirare turisti benestanti. La nuova capitale, che costerà circa 59 miliardi di dollari in un paese già fortemente indebitato, ha lo scopo ufficiale di alleviare il traffico del Cairo, ma sembra avere anche un obiettivo politico, posizionandosi lontano dalle masse urbane turbolente.

La nuova città, costruita a 30 miglia a est del Cairo, non è esteticamente distintiva, con grattacieli, centri commerciali e grandi compound separati da ampi spazi. Nonostante la mancanza di verde e le difficoltà di accesso all’acqua, molte di queste comunità hanno nomi come “Palm Hills” e “Botanica”. La città contiene anche un distretto degli affari centrale costruito da ingegneri cinesi. L’Egitto ha fatto timidi tentativi di emulare Dubai costruendo strutture straordinarie sulla carta, tra cui il pennone più alto del mondo, che potrebbe attrarre o meno i turisti stranieri.

L’approccio di Sisi è una tecnocrazia da manuale, implementata da un esercito deciso a conquistare quote sempre maggiori dell’economia. Il bilancio militare è avvolto nel segreto; le sue imprese, dai cementifici agli alimenti, secondo osservatori esterni, rimangono non controllate e non tassate. I coscritti possono fornire manodopera a basso costo e la presenza di ufficiali dell’esercito in molte aree della vita economica significa che lo stato può rilevare il malcontento in anticipo.