La tassazione italiana favorisce i più ricchi

Reuters pubblica un articolo di Giuseppe Fonte, Gavin Jones e Alvise Armellini nel quale discute di come il sistema fiscale italiano sia sbilanciato a favore del 7% più ricco della popolazione.

Se le legislazioni occidentali di solito favoriscono solo il 1-2% più ricco, le leggi italiane impongono una tassazione proporzionalmente meno pesante al 7% più ricco.

Nonostante le elevate aliquote fiscali complessive, i ricchi e i lavoratori autonomi beneficiano spesso di condizioni favorevoli, mentre i lavoratori a reddito medio e basso devono affrontare oneri fiscali più elevati. Questo squilibrio ha portato a un aumento delle disuguaglianze e a sfide finanziarie per il paese.

There is evidence that regressivity in Italy is remarkable compared with similar economies and affects incomes above 76,000 euros ($80,000) with wealth of about 450,000 euros