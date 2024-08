L’arte astratta e Balenciaga

Un articolo, a firma María Villanueva Fernández, pubblicato sulle pagine di The Conversation, sottolinea la connessione tra la casa di moda spagnola Balenciaga e l’arte astratta.

Balenciaga, maison nota per il suo stile audace e innovativo, ha tratto ispirazione dall’arte moderna e contemporanea, in particolare dall’astrattismo. Cristóbal Balenciaga, il fondatore del marchio, ha creato abiti che sfidavano le convenzioni e incorporavano elementi di astrazione.

La serie TV Cristóbal Balenciaga, una storia ispirata alla vita dello stilista spagnolo durante il suo soggiorno a Parigi a partire dal suo arrivo nel 1937, mette in luce le influenze artistiche che hanno avuto un ruolo importante nell’ispirare la sua creatività. Diverse scene del primo episodio presentano infatti le varie influenze che avrebbero segnato il suo lavoro.

Anche nella mostra del 2019 “Balenciaga e la pittura spagnola”, dove gli abiti dello stilista basco sono stati presentati insieme a una selezione di opere di pittori spagnoli come Velázquez, Murillo, El Greco e Francisco de Goya, si è andati alla ricerca delle influenze che hanno portato alle sue particolari creazioni.

L’articolo di The Conversation illustra come Balenciaga abbia utilizzato forme geometriche, linee e colori per creare abiti unici.

L’astrattismo si ritrova nel lavoro dello stilista che ha collaborato con artisti come Pablo Picasso e Joan Miró e queste collaborazioni hanno portato a creazioni innovative, come abiti con stampe astratte e dettagli insoliti.

L’arte astratta ha anche avuto un profondo impatto sull’architettura della metà del XX secolo, creando un nuovo linguaggio che metteva in luce le forme, le consistenza dei materiali, con linee nette e volumi definiti.

L’articolo di The Conversation ricorda come Balenciaga abbia abbracciato l’arte astratta come fonte di ispirazione per la sua moda rivoluzionaria e come la fusione tra un design audace e influenze artistiche abbia contribuito a definire il marchio nel panorama della moda internazionale.

Su Google Arts&Culture troviamo la pagina “Cristóbal Balenciaga, a timeless legacy” dove è possibile vedere molti modelli del grande stilista.

Anche The Met dedica una scheda ricca di fotografie di grandi abiti allo stilista spagnolo:

A true fashion innovator, Cristobal Balenciaga radically altered the fashionable silhouette of women in the mid-twentieth century. With the methodical skill of an expert tailor, he created garments of fluidity and grace. Unlike many couturiers, Balenciaga was able to drape, cut, and fit his own muslin patterns, known as toiles. He was respected throughout the fashion world for both his knowledge of technique and construction, and his unflinching perfectionism.