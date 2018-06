L’assistenza al parto? Una questione femminile non solo negli umani ma anche nei bonobo

Su suggerimento di @Perodatrent.

La scoperta di un team di etologi delle Università di Pisa e Parma e del CNRS francese pubblicata sulla rivista “Evolution and Human Behavior”. L’assistenza al parto è sempre stata considerata una peculiarità che ci distingue dagli altri animali. Per le donne il parto è reso estremamente difficoltoso dall’evoluzione che ci ha reso bipedi e “cervelloni”, abbiamo cioè un cranio molto voluminoso. Queste condizioni però non valgono per le grandi scimmie, dove tuttavia il travaglio è comunque un evento sociale ed emotivo.