Le mostre immersive sono una cagata pazzesca

Un recente articolo pubblicato sul Guardian a firma di David Batty ospita una serie di punti di vista che vede sostanzialmente la contrapposizione tra artisti che criticano le mostre immersive, come quelle ispirate ai grandi artisti del passato, definendole “arraffa soldi” e le aziende che le organizzano che sostengono siano un nuovo modo di guardare alle loro opere.

Leading digital artists have claimed that some of the most popular commercial immersive experiences, particularly those based on the work of deceased artists, such as Van Gogh and Dalí, are a money grab that provide little reward to visitors beyond Instagrammable moments.