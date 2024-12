Le Paperolimcensura

Un tempo il settimanale Topolino, e le varie pubblicazioni a esso collegate, faceva spesso riferimenti ai grandi eventi sportivi contemporanei, come Olimpiadi e Mondiali. Ora non è più così, spiega un articolo di Fumettologica, a causa dei crescenti timori di trovarsi citati in causa per riferimenti non autorizzati a simboli coperti da copyright.

Le storie a tema olimpico, realizzate in occasioni dei Giochi, sono diventate con gli anni un classico, e hanno prodotto capolavori come le Paperolimpiadi. L’ultima storia a tema, però, risale alle Olimpiadi di Rio del 2016, quando l’allora direttrice Valentina De Poli riuscì a ottenere un consenso informale dal CONI. Anche le ristampe di vecchie storie vengono modificate, per sostituire i riferimenti espliciti con più vaghi accenni a “sport” e “gare”. Si tratta di un cambiamento affine alla maggiore autocensura verso i temi dell’attualità che caratterizza l’attuale gestione di Disney Italia (qua una vecchia discussione su uno di questi riferimenti, qua un recento caso controverso).