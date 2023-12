“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.

In questo video il regista e sceneggiatore neozelandese Taika Waititi legge una esilarante lettera su una multa per eccesso di velocità.

Nel 2004 il signor Justin Lee ricevette una multa per eccesso di velocità emessa dal New Zealand Police Infringement Bureau, ma notò immediatamente qualcosa di strano: secondo la multa, l’infrazione era stata commessa nel 1974…

I rang mum to see if she remembered what I was doing that day

she said that coincidentally I was born that day