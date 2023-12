Dear Collaborator [Letters Live]

“Letters Live” è una serie di eventi in cui personaggi noti leggono lettere di vario genere.

In questo video vi proponiamo l’attore Benedict Cumberbatch che legge una divertente lettera di scuse spedita ad un hotel.

Nel marzo del 2018 il signor Nick Burchill scrisse una lettera di scuse all’Hotel Empress nella British Columbia, spiegando la serie di sfortunati eventi che portarono al suo ban dall’albergo, 18 anni prima.

it was April the air was chilly an easy way to keep all of this food cold would be just to keep it next to an open window