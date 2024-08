L’indifferenza appresa

Novaya Gazeta fa il riassunto di un report sulla reazione della società russa al protrarsi del conflitto Russo-Ucraino e alle sue conseguenze nella vita quotidiana.

Nel complesso il meccanismo principale di gestione è la rimozione, piuttosto che l’adesione convinta a una visione ideale definita.

Dal punto di vista politico, la società russa è inattiva e priva di idee, secondo il rapporto del PS Lab. La guerra è diventata una parte familiare e quindi insignificante della realtà, in gran parte ignorata dal pubblico russo. Invece di impegnarsi nel dibattito, le persone tendono a ritirarsi in se stesse, temendo di condividere le proprie paure. Coloro che si offrono volontari per sostenere lo sforzo bellico lo fanno spesso sotto pressione delle autorità o per aiutare i propri cari, piuttosto che per un reale desiderio di assicurare la vittoria russa.

Gli oppositori e i non oppositori della guerra si trovano sempre meno in conflitto, anche se questo non ha necessariamente portato a una maggiore coesione sociale. Al contrario, il divario di opinioni tra gli emigrati russi e coloro che sono ancora nel paese si sta ampliando sempre di più, secondo il PS Lab.