Lo sceneggiatore che vinse due Oscar nonostante fosse stato inserito nella lista nera di Hollywood

Un articolo uscito su BBC ripercorre la storia di Dalton Trumbo, uno sceneggiatore di Hollywood che ha vinto due premi Oscar nonostante sia stato imprigionato e messo sulla lista nera per le sue presunte idee sovversive.

Nel 1950, il noto pamphlet Red Channel ha accusato alcune delle più grandi star di Hollywood di essere comuniste. Dalton Trumbo è stato perseguitato per il suo rifiuto di dichiarare se fosse un comunista davanti alla House Committee on Un-American Activities (HUAC). Nonostante la sua situazione difficile, ha continuato però a lavorare sotto pseudonimi e ha trionfato con due premi Oscar.

Il 22 giugno 1950 fu pubblicato il famigerato opuscolo Red Channels, che accusava alcune delle più grandi star di Hollywood di essere comuniste. Come parte della “paura rossa” che seguì, Dalton Trumbo – che in seguito scrisse Vacanze romane e Spartacus – fu accusato di diffondere idee sovversive attraverso i suoi film e imprigionato. Nel 1960 raccontò alla BBC le sue esperienze.

Finire sulla lista nera a Hollywood significava essere ostracizzato e privato di opportunità lavorative a causa di presunte affiliazioni politiche o ideologiche. Nel periodo del maccartismo negli anni ’40 e ’50, molti professionisti del cinema, tra cui attori, registi e sceneggiatori, sono stati accusati di simpatie comuniste o di aver partecipato ad attività considerate sovversive. Questi individui venivano inseriti in una “lista nera” e non venivano più assunti dai principali studi cinematografici. Questa pratica ha avuto gravi conseguenze per le carriere e la vita personale di molte persone coinvolte nell’industria cinematografica.

Nonostante fosse sulla lista nera, Dalton Trumbo ha adottato diverse strategie per continuare a lavorare nell’industria cinematografica. Trumbo ha scritto sotto pseudonimi o ha utilizzato amici o colleghi come “front” per i suoi lavori. Questo gli ha permesso di continuare a scrivere sceneggiature senza essere direttamente associato ai film. In alcuni casi, Trumbo ha scritto intere sceneggiature senza ricevere alcun credito ufficiale e ha collaborato con altri scrittori o registi, spesso in modo anonimo. Ha anche contribuito a migliorare le sceneggiature di film senza che il suo coinvolgimento fosse noto al pubblico.

Dopo anni di ostracismo, Trumbo è stato finalmente riconosciuto per il suo lavoro. Nel 1960, il film “Exodus” gli ha restituito il credito ufficiale come sceneggiatore, segnando la fine della sua lotta contro la lista nera.

Del ritorno di Trumbo al successo ne parla Biography:

Trumbo tornò a lavorare seriamente e per il resto della sua vita continuò la sua prolifica e fortunata produzione. Delle molte sceneggiature che ha scritto durante questa era post-blacklist, alcuni punti salienti sono il western di Douglas Lonely Are the Brave (1962), il dramma poliziesco nominato ai Golden Globe The Fixer (1968) e il classico carcerario del 1973 Papillon, con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Rivisitando il lavoro che è stato alla base di gran parte dei suoi problemi passati, Trumbo ha scritto e diretto un adattamento cinematografico del 1971 di Johnny Got His Gun, per il quale ha ricevuto due premi al Festival di Cannes. Diversi anni dopo gli è stato finalmente consegnato il suo Oscar per The Brave One. Fumatore accanito per gran parte della sua vita, nel 1973 a Trumbo fu diagnosticato un cancro ai polmoni. Morì di infarto mentre era ricoverato in un hospice diversi anni dopo, il 10 settembre 1976, a Los Angeles, in California, e donò il suo corpo alla scienza. Nel 1993, 40 anni dopo l’uscita del film, Trumbo è stato insignito postumo di un Oscar per la sceneggiatura di Vacanze Romane.

La storia di Trumbo è stata anche raccontata nel 2015 in un film, basato sulla biografia Trumbo di Bruce Alexander Cook, nel quale lo sceneggiatore è interpretato da Bryan Cranston.