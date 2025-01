L’ossessione per le punizioni corporali nelle famiglie evangeliche americane

L’articolo di The Cut (che contiene un estratto dal libro “Wild Faith: How the Christian Right Is Taking Over America”) esplora come alcune famiglie evangeliche siano ossessionate dalle punizioni corporali.

L’autrice, Talia Lavin analizza come il movimento di genitorialità biblica abusiva abbia influenzato la politica e il linguaggio dei diritti dei genitori negli ultimi 50 anni.

In alcune mani, un cucchiaio di legno è un oggetto innocuo, uno strumento da cucina per mescolare e raccogliere. In altri, è uno strumento di dolore che indugia nella memoria molto più a lungo di quanto qualsiasi gusto possa indugiare sulla lingua. Se colpisci un bambino abbastanza volte e con abbastanza forza con un cucchiaio di legno, si frantumerà.

L’articolo (leggibile anche qui) mette in luce come questi metodi siano spesso promossi da leader religiosi e autori di libri che interpretano in modo restrittivo le Scritture, sostenendo la necessità di punizioni fisiche severe per crescere figli disciplinati. Lavin discute anche delle conseguenze negative di questi metodi sul benessere psicologico e fisico dei bambini, evidenziando casi di abusi documentati e come questi abbiano portato a traumi duraturi.

Joanna, 38 anni, è stata picchiata settimanalmente con cucchiai di legno e spatole fino all’età di 12 anni. Le è stato detto che era l’unica misura che avrebbe potuto correggere la sua innata peccaminosità. “Sono rimasta con un ragazzo che mi prendeva in giro quando” mi comportavo male “”, ha detto. “Sapevo che non era giusto, ma non riuscivo a spiegare cosa non fosse giusto. Ero così abituato a essere punito per i miei errori che lui si adattava allo schema. Me ne sono andata solo dopo che mi ha violentata”.

L’articolo esamina l’evoluzione di questi ideali nel contesto culturale e politico degli Stati Uniti, mostrando come siano diventati parte del discorso sui diritti dei genitori e sulle libertà religiose.

Nello stesso anno in cui fu fondata la Sovereign Grace Ministries, Tomczak pubblicò il suo primo libro, un manuale sulla genitorialità biblica intitolato Dio, la verga e il corpo di tuo figlio: l’arte della correzione amorevole per genitori cristiani.

Evidenzia inoltre come alcuni movimenti contemporanei abbiano preso le distanze da queste pratiche, promuovendo metodi di educazione più gentili e rispettosi del bambino, invitando a una riflessione critica sull’uso della punizione corporale e sull’importanza di adottare approcci educativi che rispettino i diritti e il benessere dei bambini.

Un approfondimento del Guardian elenca 8 paesi che recentemente si sono impegnati a vietare le punizioni corporali come cambiamento fondamentale per i bambini; attualmente 67 stati su 193 vietano completamente le punizioni corporali, il primo paese a vietarlo è stata la Svezia nel 1979.