Mafie, fake news e post-verità: i golpe hanno cambiato pelle

Il termine “colpo di stato” è nato in Francia (coup d’État), ma è stato il termine spagnolo golpe a diffondersi maggiormente in Italia, sulla scorta di quanto accaduto in sudamerica nello scorso secolo. Lucia Capizzi su Avvenire ne parla con Maria Rosaria Stabili, storica dell’Università Roma Tre, tra le pioniere degli studi latinoamericani in Italia.

Proprio nel vasto spazio compreso tra il Rio Bravo e la Terra del Fuoco, ora la categoria sta cambiando pelle, come dimostrano i recenti esempi in Perù e Brasile. Golpe 2.0, golpe di nuova generazione, neo-golpe, non c’è una definizione univoca. Di certo, però, il mutamento è in atto dalla fine della Guerra fredda. E, ancora una volta, potrebbero diventare una delle cifre del Ventunesimo secolo globale.

Sono due le caratteristiche innovative dei nuovi sussulti antidemocratici che li rendono così differenti da quelli del Novecento.

Primo, i rovesciamenti si smilitarizzano. Le forze armate tornano nelle caserme rinunciando al ruolo di “purificatori” dello Stato e della società. «Gli scontri sono interni all’arena delle istituzioni politiche e mettono in luce in luce la difficoltà del centro di entrare in relazione con le periferie », Nella regione, la difficoltà di trovare il baricentro dell’architettura istituzionale, lo scollamento tra popolo ed élite e, di conseguenza, la scarsa legittimazione delle amministrazioni nazionali e provinciali emergono in modo particolarmente drammatico. Sono questioni, però, che con accenti differenti caratterizzano la politica dell’attuale millennio ad ogni latitudine.

Anche la violenza è quindi a volte de-istituzionalizzata, lo Stato non ha più un ruolo di primo piano nella repressione illegittima