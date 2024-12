Materiale sensibile

The Public Domain Review presenta la figura di Wordsworth Donisthorpe: nato a Leeds nel 1847, l’avvocato inglese, attivista politico e inventore, è conosciuto come uno dei pionieri della cinematografia.

Wordsworth Donisthorpe, avvocato londinese, è stato anche un fervente sostenitore dell’anarchismo individualista, tema che ha trattato in libri e opuscoli. Era inoltre un entusiasta degli scacchi e ha contribuito alla diffusione e di questo gioco, partecipando alla fondazione della British Chess Association e del British Chess Club.

Questo avvocato inglese ha inoltre brevettato nel 1876 una macchina da presa denominata “Kinesigraph”, considerata uno dei primi tentativi di catturare il movimento su pellicola. Il “kinesigraph” è un dispositivo per la realizzazione di immagini in movimento, che ha anticipato l’idea del cinema sonoro.

By the second half of the nineteenth century, photographic technology was improving rapidly. Advances in optics meant that the concept of moving pictures was much discussed, and explored through a range of devices, such as zoetropes and phenakistoscopes, which were already demonstrating the principles behind the animation of sequential images. Add to these technologies such delights as praxinoscopes, polyrama panoptiques, cycloramas, stereographic photographs, and others — and anything, it seemed, might be possible next. Continuous photographic motion pictures, therefore, felt simultaneously miraculous and inevitable. The Kinesigraph patent described photosensitive glass plates, one behind the other, each moving subsequently forward toward the lens. As soon as the front plate was exposed, it dropped into a receptacle below, and the next plate approached the aperture. When printed as a strip of images and placed in a viewing device such as a zoetrope or phenakistoscope, this sequence could be reanimated with motion.