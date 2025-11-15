moovies-ottobre 2025

Sempre su suggerimento di @MarkLewis, questo mese parliamo di un tema che serie e film spesso affrontano: le dipendenze. Che sia da alcool, droga, farmaci o nicotina, bisogna dire che generano spesso molte buone storie da raccontare, vuoi di riscatto, di uscita dalla dipendenza, del precipitarci dentro o semplicemente di come è il mercato e da chi e come è alimentato.

Non c’è ovviamente un modo solo di raccontare storie a volte molto complesse per cui lascerò solo delle indicazioni che spaziano molto, che voi naturalmente integrerete a vostro piacimento: ci sono serie che parlano di dipendenze da farmaci (e tra tutte Dopesick), serie che parlano di droga in genere (Breaking bad, Narcos, ma anche il gioiellino Shameless) e film che affrontano tutti gli aspetti della dipendenza, dalla decadenza estrema al riscatto, alla difficoltà di conviverci (qui qui e qui trovate un ampio spettro, dalla droga all’alcool al sesso ai farmaci)