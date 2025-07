Lavoriamo insieme al futuro di Hookii

Cari soci e amici di Hookii,

siamo in un momento importante per la nostra comunità: un passaggio di testimone che segna una fase di transizione e rinnovamento. Dopo cinque anni, lo staff editoriale storico ha fatto sapere che ha intenzione di concludere il proprio incarico, per un naturale avvicendamento dopo un periodo così lungo di quotidiano impegno.

Gli editor uscenti hanno lavorato con grande attenzione negli ultimi mesi e stanno ancora impegnandosi per garantire una transizione ordinata e serena e per consentire a coloro che rimangono di affrontare il cambiamento. In questi mesi, infatti, hanno pianificato con cura le uscite editoriali e stanno gestendo il passaggio di consegne, affinché chi resterà e chi vorrà subentrare possa farlo senza difficoltà e per dare per quanto possibile continuità operativa.

Mentre il Consiglio Direttivo sta affrontando il momento di passaggio nell’area editoriale, preparando il prossimo raduno e affrontando tutte le problematiche relative all’associazione che negli ultimi mesi sono state piuttosto gravose, anche alcuni membri del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente e il vice Presidente, hanno comunicato che desiderano restare in carica solo fino alla prossima assemblea di ottobre, quando il Consiglio verrà rieletto.

In questa fase ci saranno quindi degli inevitabili cambiamenti, necessari per adeguarsi alle risorse disponibili.

Abbiamo scelto di condividere questa notizia con largo anticipo, perché crediamo che ogni cambiamento vada affrontato insieme, con trasparenza e spirito collaborativo. Vogliamo dare a tutti il tempo per riflettere su come dare una mano. Il Consiglio e lo staff editoriale hanno bisogno di persone disposte a rimboccarsi le maniche, in particolare serve chi voglia dedicare parte del proprio tempo a Hookii come Presidente dell’Associazione.

Ogni disponibilità sarà preziosa e nei prossimi mesi si apriranno gli spazi per parlarne, intanto vi chiediamo di pensarci bene, perché per il CD vi si chiede un impegno per almeno un anno: dal prossimo ottobre all’ottobre 2026.

Questa è anche un’occasione per guardare con orgoglio a quanto costruito finora: una redazione partecipata, contenuti di qualità, una comunità viva e attenta. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di tante persone, e ora abbiamo l’opportunità di immaginare insieme il futuro.

Grazie a chi ha reso possibile tutto questo finora.

E grazie a chi vorrà esserci domani.

Con affetto e fiducia,

Il Consiglio Direttivo