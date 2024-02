Muccard 2024 – la tessera del decennale

Cara mandria, dopo un anno di sosta, in vista dell’imminente campagna associativa, ritorna il prestigiosissimo concorso Muccard, ideato con lo scopo di sfruttare gratuitamente la vostra fantasia darvi l’opportunità di partecipare alla vita di Hookii.

Disegna anche tu la nuova Muccard 2024!

Stiamo parlando della Muccard del decennale, mica pizze e fichi, che per l’occasione verrà stampata e spedita ai soci. La campagna tesseramento del 2024 partirà a breve e voi avrete l’occasione di assicurarvi l’onore di vedere una vostra opera trovare un comodo posticino nel portafoglio di ogni mukko che si rispetti. La tessera fisica che ogni socio riceverà potrà essere esibita per bullarsi in qualsiasi circostanza, basta che non vi aspettiate che dia qualche diritto particolare o apra qualche porta, sportello, finestrino. Ma il vincitore del concorso potrà farsene vanto in tutto il globo terracqueo: non è da tutti disegnare la grafica della card del decennale.

Forza, partecipate e non ponete limiti alla vostra fantasia.

Per ora la card è ancora un foglio bianco, triste e sconsolata. Attende solo che voi vi scateniate per creare un design degno di cotanta ricorrenza.

Disegnate la Muccard dei vostri sogni, ricordatevi che ora c’è l’aiuto dell’AI che può venire in soccorso di chi alle arti grafiche è meno avvezzo ma ha tanta fantasia.

Quest’anno si torna al tema bovino, perché l’anniversario impone di rispettare le tradizioni.

Inviate le vostre proposte entro il 29 febbraio 2024 a editor[chiocciola]gmail.com, ma non prima di aver letto il regolamento sotto!

Regolamento:

Ogni partecipante può proporre una sola variante, scegliendo la sua idea migliore

La proposta può esplicitare il tema con qualsiasi arte visiva STATICA

La proposta grafica dovrà avere proporzioni adatte ad essere riprodotte su una tessera standard 85 x 54 mm

Il formato ideale per la fase di selezione e votazione è 1080 x 710 pixel

La grafica dovrà ospitare il logo dell’associazione e l’anno 2024

Il logo non va modificato o colorato, se avete dubbi su quello che è lecito fare chiedete pure. Il logo non deve essere troppo piccolo o troppo vicino ai bordi

Per l’anno invece liberi tutti

Se la proposta non è frutto del vostro ingegno, ma è qualche cosa di suggestivo partorito da mano non vostra, assicuratevi che nessuno possa o voglia accampare diritti su quella immagine, nel dubbio evitate

I file devono essere inviati in formato jpeg, per facilitare la pubblicazione e le votazioni. Il vincitore dovrà poi fornire il file originale per consentire la stampa

Le proposte devono contenere un fronte E BASTA

Tutti i partecipanti dovranno inviare le loro foto ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2024 al seguente indirizzo e-mail: editor[chiocciola]gmail.com



Inserite nell’oggetto della mail la dicitura MUCCARD 2024

Durante il periodo delle votazioni che seguirà la discussione rimarrà aperta e sarà possibile confrontarsi e scambiare opinioni sulle proposte. L’anonimato delle proposte deve essere garantito fino a votazioni ultimate, pena la squalifica dei partecipanti che decidessero di uscire allo scoperto

Quando abbiamo detto di non porre limiti alla fantasia non era vero: saranno scartate tessere con contenuto ritenuto offensivo, razzista, sessuale o comunque inappropriato a insindacabile giudizio delle marmotte. Statece.

Evitate per cortesia di inquinare il bar con proposte alternative a quelle in gara

Monte premi:

L’ONORE E LA GLORIA



Siate liberi di esprimervi, stupiteci e partecipate numerosi! Se volete fare un ripassino su chi siamo, cosa facciamo ecc… leggete qui: Pietra Miliare.