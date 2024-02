Pietra miliare

Chi c’era lo ricorderà, è il primo commento postato su Hookii. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prova!

Quest’anno, che celebreremo con varie iniziative, è l’anno del decennale e inizia con un rinnovato Consiglio Direttivo che, aiutato dal Presidente uscente, sta completando il passaggio di consegne e la riorganizzazione della vita associativa. Con il solito spirito di comunità che caratterizza il sito, un gruppo di utenti sta lavorando come un insieme di tecnici al nuovo sito, che, anche considerando l’anniversario, vorremmo concretizzare nel corso di quest’anno. Un contenitore tutto nuovo, adeguato ai tempi e alle esigenze degli utenti e di chi dietro le quinte si occupa di far girare gli ingranaggi di Hookii, come gli editor e i moderatori.

Contenitori e contenuti di Hookii

Lo staff editoriale ha visto l’ingresso di nuove marmotte nei mesi scorsi, il che è importante non solo dal punto di vista operativo, ma anche perché la loro adesione testimonia una fiducia e una passione incoraggianti.

Abbiamo tre rubriche mensili che vanno alla grande (bhookii, moovies, g/audio), lo Sport e i Videogiooki che fanno sempre il pienone, i nostri contenitori che stanno diventando un classico appuntamento del fine settimana (Verzoora, Mootube e BraveART), ai quali si è affiancata una rinnovata gestione di Notizie dal sistema soolare.

È appena terminata un’edizione di grande successo del Mucconcorso fotografico e i nostri Live (dal tennis al festival della canzone italiana) sono sempre molto seguiti, a testimonianza del fatto che ci piace correre insieme queste maratone. Inoltre, come sempre, ci distinguiamo con eventi speciali. Come l’avventuroso viaggio intorno al mondo con il Flight Simulator, documentato su Hookii, che tutti noi abbiamo seguito comodamente seduti sui nostri divani. Più che speciale un “evento epocale”. Inoltre abbiamo sempre attivo l’osservatorio permanente sul Coronavirus e i settimanali di aggiornamento sui conflitti.

Questo spazio di libertà e confronto non è mutato nella sua essenza, ma il mondo di oggi e il modo in cui ci si è arrivati è completamente diverso da quello delle origini, quando avevamo cominciato a creare questo ritrovo digitale.

È uno spazio che “bisogna fortemente volerlo per averlo” (ci piace citare questa frase da un vecchio post uscito molti anni fa qui sul sito). Uno spazio al quale lavoriamo in tanti (ci siamo contati per le feste e siamo più di 30 persone a contribuire a vario titolo alle necessità di Hookii): moderatori, editor, tecnici, consiglieri.

E poi ci sono i segnalatori, senza i quali Hookii non esisterebbe. È a loro che è rivolto in particolare il nostro post di oggi.

Vogliamo spiegare come funziona Hookii, per incoraggiarli a segnalarci contenuti interessanti, perché possano comprendere le ragioni delle attese e le code di pubblicazione.

Come lavorano gli editor

Lo staff degli editor, così come moderatori e tecnici, è formato da volontari che dedicano il proprio tempo libero alla revisione delle segnalazioni. La linea di Hookii nello scrivere le introduzioni è da anni ormai sempre più orientata a proporre riassunti abbastanza completi, spesso ricchi di integrazioni e approfondimenti. Hookii propone quindi quotidianamente diversi tipi di articoli, “quelli da leggere”, più informativi, e “quelli da commentare”, i cui temi possono essere arricchiti dai contributi dei lettori.

Introduzioni di questo tipo richiedono un lavoro editoriale non banale. I segnalatori possono aiutarci in questo compito scegliendo sempre fonti affidabili per le loro segnalazioni e proponendo introduzioni già ben fatte o almeno abbozzate a grandi linee. Questo potrebbe velocizzare l’uscita, anche se una revisione è sempre necessaria da parte degli editor, che possono trovare l’argomento interessante e volerlo integrare ulteriormente.

La velocità di pubblicazione non è solo legata ai tempi di preparazione degli articoli, ma deve anche consentire una pianificazione della home page che sia sempre varia e ricca, quindi qualche articolo può restare in coda finché arriva il momento giusto. Alcuni articoli devono invece aspettare per non sovrapporsi alle uscite dei feed de Il Post. E, a volte, bisogna dare spazio all’attualità. Inoltre occorre avere le “spalle coperte”, con articoli pianificati per qualche settimana per consentire agli editor di lavorare senza stress.

Quindi segnalatori: gli editor sono qua, aspettano le vostre segnalazioni. Abbiate pazienza se non escono subito e ricordate che siete voi ad alimentare Hookii, il vostro aiuto è fondamentale!

Uno schema del flusso di lavoro può aiutarvi a comprendere l’organizzazione dello staff di editor che lavora dietro le quinte con passione ogni giorno:

Voi e Hookii

Tutti voi potete proporre articoli allo staff degli editor, utilizzando l’apposito modulo e seguendo le linee guida per le segnalazioni che trovate qui.

Ai segnalatori ricordiamo che possono mandare anche articoli per arricchire i contenitori sul sistema solare, la natura e l’arte, per ampliare ancor di più la nostra offerta con altri punti di vista e fonti. Ma anche storia, economia, sociologia tutto quanto vi interessa e vale la pena. Cercate di evitare, se potete, articoli dietro paywall e fateci conoscere nuove fonti affidabili e interessanti.

Cari segnalatori entrate a pieno titolo nello staff di hookii, senza essere marmotte, ma con un ruolo comunque importante!

Per concludere ricordiamo che se avete delle comunicazioni particolari potete scrivere agli editor una mail all’indirizzo editor@hookii.org, ma se volete segnalare un errore, proporre un’integrazione o chiedere qualsiasi cosa basta scrivere nei commenti la frase “cerco le marmotte” (senza virgolette). Gli editor riceveranno una mail della quale saranno subito informati e abbiamo due editor addetti a gestire questi contatti.

Tutti i lettori possono farci arrivare il loro apprezzamento mettendo un mi piace sotto gli articoli che hanno gradito di più. È una cosa gratificante per i segnalatori, per gli editor che hanno revisionato l’introduzione e che dà anche indicazioni su quali argomenti hanno trovato migliore accoglienza.

Iniziamo dunque quest’anno così importante per Hookii insieme, con fiducia reciproca e voglia di divertirsi.

P.S.: Marmotte è il soprannome affettuoso con cui vengono identificati gli editor. Le marmotte si occupano della gestione delle segnalazioni e dei post, creando o modificando le introduzioni, non si occupano invece di moderazione dei commenti. Questi ultimi sono gestiti dai moderatori volontari, affettuosamente identificati come i nipoti di Paolino Paperino.