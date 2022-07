Mucconcorso fotografico – 2022 (quarta edizione)

Mucconcorso 2022 – quarta edizione

Torna l’attesissimo fotocontest di Hookii!

In questa edizione c’è una grossa novità: avrete molto tempo a disposizione per scattare fotografie valide per il nostro concorso, infatti abbiamo deciso di indicare il tema in questo periodo, che per molti di noi coincide con le vacanze. Questo dovrebbe consentirvi di cogliere ogni opportunità nei vostri viaggi o a casa, quando avrete più tempo libero.

La presentazione delle foto che battaglieranno per aggiudicarsi il bramato Superpremio© avverrà, come ormai consuetudine, in concomitanza delle festività natalizie.

C’è tutto il tempo quindi per ideare e realizzare uno scatto sensazionale e provare così a battere l’egemonia di Epimeteo, che si è portato a casa le ultime due edizioni del contest.

Sfruttate quindi le vostre ferie, per chi ne avrà, o le vostre uscite per scattare foto, oppure selezionate accuratamente dai vostri album se ne avete a tema, perché non è assolutamente vietato candidare un’immagine di repertorio.

Ricordiamo che l’indirizzo di posta per inviare i propri scatti è sempre lo stesso foto@hookii.org. Potete inviare le foto fino a domenica 18 dicembre, dopodiché le iscrizioni saranno chiuse. Come per gli altri concorsi, dopo la chiusura delle iscrizioni le foto saranno pubblicate su un album online per essere sottoposte all’attento e critico pubblico di hookii e verrà in seguito indetta la votazione per eleggere la foto vincitrice.

Passiamo al tema di questo contest che è “LEGNO”.

Legno in tutte le sue forme e fattezze, legno utilizzato in qualsiasi campo, legno come materiale, ma anche come vita, intesa come pianta o albero. Unico requisito per le foto: deve essere visibile la trama del legno, la sua venatura, le sue sfumature per quanto riguarda soggetti che ritraggono degli oggetti e che sia visibile la corteccia nel caso si tratti di alberi o rami. Non saranno accettate foto che non rispettino questo requisito, quindi niente sedie in legno laccate o persiane in legno che sembrano plastificate, giusto per fare due esempi: deve essere comprensibile al primo sguardo che si tratta di legno.

Di seguito le solite regole:

– Tema del concorso: LEGNO

– Sono ammesse foto fatte con qualsiasi mezzo: cellulare, reflex, macchina fotografica del nonno, polaroid scannerizzate e ciribiribì Kodak.

– Sono ammesse foto ritoccate con strumenti di fotoritocco, purché non alterate negli elementi. Quindi, a titolo esemplificativo, direi:

SI: HDR, panoramiche ottenute dall’unione di più foto, modifiche al formato, esposizione, contrasto, etc. (in generale tutte le modifiche ottenibili in software tipo Lightroom)

NO: modifiche degli elementi della foto che ne alterino il contenuto tipo aggiunta di persone, oggetti, piante, animali, fatine, unicorni o altri elementi estranei alla composizione originale :)

– Sono ammesse ESCLUSIVAMENTE foto in formato jpg

– Sono ammesse massimo due foto a partecipante

– Non sono ammesse foto con la firma digitale

– Non sono ammesse foto violente o pornografiche

Buona luce a tutti!

Jassex