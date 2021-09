«Nel sesso orale non c’è costrizione»: la sentenza shock che ha assolto un carabiniere a Livorno

Nel sesso orale non c’è e non può esserci costrizione e quindi non si può contestare l’accusa di violenza sessuale. Lo afferma la sentenza del tribunale di Livorno che ha assolto il maresciallo dei carabinieri Federico Dati, ex comandante del nucleo dell’ispettorato del lavoro di Livorno, dall’accusa di stupro, concussione, tentata concussione e falso. I fatti risalgono a un periodo che va dal 2014 al 2016. Dati secondo l’accusa aveva messo in atto «ricatti sessuali» sfruttando il proprio ruolo. In cambio di prestazioni avrebbe promesso o fatto intendere alle titolari di alcuni esercizi commerciali della provincia toscana che non avrebbe contestato le irregolarità emerse durante i controlli.