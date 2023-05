Open to Meraviglia… and to perplessità

Licia Corbolante, in un recente post sul blog Terminologia etc., esamina alcuni strafalcioni ed errori della campagna Open to Meraviglia del Ministero del Turismo, in particolare quelli che vertono sulla localizzazione verso i paesi esteri destinatari della campagna, ma non solo.

Non mancano gli errori di traduzione causati dall’uso acritico e superficiale di sistemi di traduzione automatica, senza revisione umana, come denunciato da una lettera di AITI, Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, inviata al Ministero del Turismo e leggibile per intero qui.