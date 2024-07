Perché gli Stati Uniti sono così odiati?

Aldo Giannuli e Michele Boldrin discutono della percezione degli USA in Italia, e del perché siano spesso visti in maniera negativa. Per prima cosa, parlano delle origini dell’ “impero” americano: se entrambi identificano il punto di svolta nella Seconda Guerra Mondiale, dibattono però sul significato di altri momenti, come la Guerra Ispano-Americana del 1898, la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, e il crollo dell’URSS. Si parla inoltre di come gli Americani vedano la loro politica estera, e su quanto abbiano pesato l’influenza dell’Impero Britannico e il modello dell’Impero Romano. Ad ogni modo, entrambi esprimono un giudizio negativo molto netto sulle posizioni che gli USA hanno spesso assunto in politica estera, in contesti come la Guerra del Vietnam o il conflitto israelo-palestinese.

Nella seconda parte del video Giannuli e Boldrin si focalizzano sull’Italia. Entrambi ritengono che, per quanto ci siano molti motivi validi per criticare gli USA, essi siano però spesso condannati anche solo sulla base di pregiudizi e stereotipi negativi. Loro ritengono che le tre grandi culture politiche di massa dell’Italia contemporanea (il Fascismo, il Cattolicesimo, e il Comunismo) abbiano tutte, per motivi storici e ideologici, sviluppato una visione negativa di quel paese, che si è poi diffusa nella popolazione.