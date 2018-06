Perché in Italia si legge poco

A cura di @micheleamitrano.

In un articolo di qualche tempo fa Christian Raimo esprime preoccupazione per i dati emersi da un recente rapporto dell’Istat riguardo la lettura in Italia – “leggono più le femmine (47,1 %) che i maschi (33,5 %) e si legge più al nord (48,7 %) che al sud (27,5 %) – e si interroga sulle possibili piste da percorrere per migliorare la situazione.