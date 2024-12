Perché le case a Milano costano tanto?

In un reportage pubblicato su Internazionale, Vincenzo Latronico riflette sulla questione abitativa nella città di Milano.

Sono i fondi immobiliari. Sono gli affitti brevi. È una bolla speculativa. Sono i tassi d’interesse. È il superbonus. È l’Expo. Da qualche anno chi vive a Milano cerca, con incredulità e preoccupazione, una spiegazione di una vera e propria emergenza abitativa causata dall’esplosione dei valori delle case, e non la trova. I prezzi al metro quadro sono saliti di più del 60 per cento in un decennio, mentre i salari sono rimasti fermi; le agenzie immobiliari, moltiplicatesi come fiori dopo una pioggia nel deserto, mostrano vetrine in cui quasi tutte le proposte riportano la scritta “Venduto”. Chi chiama per l’annuncio di un appartamento pubblicato il giorno stesso scopre che c’è già un’offerta in corso. Cos’è successo?