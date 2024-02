Pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo: il Tar conferma la multa da 175 mila euro alla Rai

In prossimità dell’avvio del Festival di Sanremo, giunge la sentenza del TAR del Lazio che conferma la multa comminata dall’Agcom per la pubblicità occulta realizzata da Amadeus e Chiara Ferragni nella scorsa edizione del Festival. Ne scrive Natalia Distefano su Corriere.it, nella cronaca di Roma.

La pubblicazione del famoso selfie con Morandi viene riconosciuta nella sentenza come attività precedentemente organizzata e finalizzata a capitalizzare pubblicitariamente la vasta platea del Festival.

Chiara Ferragni, Amadeus, Gianni Morandi e quel selfie da 175 mila euro. Uno autoscatto che costerà caro alla tv di Stato. A tanto ammonta infatti la multa inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram, scatenata proprio da quello scatto in presa diretta sul palco di Sanremo 2023. A un anno di distanza – e con il Festival 2024 ai nastri di partenza – la quarta sezione del Tar del Lazio, come fa sapere il Codacons, «non solo ha confermato oggi la sanzione da 175 mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2023, ma ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso.