Quando Trump riprende lo slogan di Reagan “are you better off than you were four years ago”, si tratta forse di semplice demenza senile: quattro anni fa c’era una pandemia in corso. E tuttavia, forse la memoria del 2020 e delle sue conseguenze conterà per queste elezioni. Nate Silver pensa che volgere l’attenzione su quel periodo possa favorire i Repubblicani, sebbene quell’anno sia terminato con la vittoria di Biden:

Trump is happy enough to let voters think about 2020 because he thinks they’ll blame Biden and Democrats for the things they didn’t like about it. That’s completely unfair to Biden, of course, who wasn’t president yet. But politics isn’t always so literal. Even with Trump in charge, 2020 was probably the most left-wing moment in the US in my lifetime. Since then, the share of voters who say Democrats are too liberal has risen by 7 points. And Trump is counting on a continued backlash against the left.

Le questioni su cui Trump conta che gli elettori si siano spostati a destra sono tre. Una è la serie di stimoli all’economia (iniziati peraltro dallo stesso Trump, e poi proseguiti da Biden), varati col fine di contrastare la recessione pandemica: come nota anche il Guardian, nonostante il loro risultato sia stata un’ottima crescita economica, gli Statunitensi non hanno apprezzato il loro costo in termini di inflazione. La seconda è l’ondata di proteste che seguì alla morte di George Floyd: se nel corso del 2020 l’opinione pubblica si era indirizzata a favore dei manifestanti, in seguito ha avuto un rinculo in direzione opposta. La terza, infine, è la risposta al Covid, e l’insofferenza per le misure di prevenzione e distanziamento sociale associate ai Democratici (in particolare negli stati che governavano). In un contesto in cui gli elettori hanno la tendenza a punire chi è al potere adesso, forse paradossalmente Trump può approfittare della punizione che gli elettori gli hanno imposto quattro anni fa, e scaricare sugli avversari la colpa delle posizioni che oggi recriminano gli Americani.