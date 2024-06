Ronde contro i borseggi in metro a Roma: il sindacato chiede l’intervento del Prefetto

Rosario Federico su Fanpage parla delle “ronde” contro i borseggi a Roma.

La Cgil ha scritto al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, in seguito alle vere e proprie ronde contro i borseggiatori in metro, che lo youtuber ed ex-pugile Simone Cicalone ha messo in atto nelle ultime settimane, con tanto di telecamera al seguito.

“Vi scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per le azioni dell’ex pugile, che da tempo pubblica video in cui si reca in zone complicate della Capitale, ed anche di altre città, per verificarne i pericoli per la gente comune” – dichiara il sindacato in una nota – in uno degli ultimi video, di quasi 40 minuti, girato sulla metro e in alcune fermate viene mostrata quella che sui canali social dell’ex pugile è definita lotta ai borseggiatori”.