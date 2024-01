Scientists analyse 4.6bn-year-old dark dust from Bennu asteroid

Un articolo sul Guardian annuncia che un cucchiaino di polvere scura e granuli raccolti da Bennu, un asteroide a 200 milioni di chilometri dalla Terra, sono arrivati al Museo di Storia Naturale di Londra dove gli scienziati si stanno preparando a svelarne i segreti.

I ricercatori del museo hanno ricevuto 100 mg di materiale incontaminato (o quasi, spiegazione sotto), che con 4,6 miliardi di anni risale agli albori del sistema solare, dopo che la missione Osiris-Rex della Nasa si è fermata sull’asteroide Bennu nel 2020 e ha restituito campioni alla Terra a settembre.

Il campione di materiale ricevuto dal Museo di Storia Naturale di Londra non proviene però dalla capsula di Osirix-REX in quanto per alcuni problemi tecnici non è ancora stata aperta. Proviene solamente da quanto trovato all’esterno della sezione TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) dove sono stati raccolti ben 70,3 grammi di campione. Ci si aspetta di trovarne almeno altrettanto dentro la capsula.

Analisi preliminari svolte da ricercatori della NASA hanno scoperto che questi pezzettini dell’asteroide sono ricchi di carbonio e acqua, con parte del carbonio legato a composti organici.

I primi due anni di ricerca presso il Museo di Storia Naturale si concentreranno su test non distruttivi (cioè test effettuati senza che il materiale venga cotto, bruciato, fuso, condito co olio EVO e sale e mangiato dai ricercatori), come la diffrazione di raggi X e la microscopia elettronica per conoscere la composizione e la struttura del minerale di Bennu.

“Questo materiale, non più grande di un cucchiaino da tè, ci terrà occupati per anni mentre studiamo ogni minuscolo granello per comprenderne la composizione e la struttura e vedere quali segreti possiamo svelare”, ha affermato la prof.ssa Sara Russell, leader del gruppo materiali planetari presso il Museo di Storia Naturale.

Della serie, accontentarsi di poco e lavorarci per anni.