Sergio Cofferati torna nel PD

Martina Castigliani su Il Fatto Quotidiano dà notizia del rientro nel PD di Sergio Cofferati, già segretario CGIL, sindaco di Bologna, europarlamentare PD e candidato non eletto di LEU alle politiche del 2018.

Dieci giorni dopo lo strappo nel Pd ligure, con 31 esponenti che hanno lasciato il partito per seguire Carlo Calenda, Elly Schlein incassa il ritorno di Sergio Cofferati. L’ex segretario della Cgil si è infatti presentato questa mattina a Genova, nel circolo di Portoria, per fare la tessera del partito. “Rientro per dare un segnale”, ha detto a Repubblica Genova, “questo nuovo corso del partito ha bisogno di sostegno. Il renzismo è finito”.”

“La rottura con il PD avvenne dopo la sconfitta alle primarie per le Regionali in Liguria tra accuse di irregolarità alla sfidante Raffaella Paita (ora in Italia viva) e proteste per il “silenzio” dei colleghi di partito. Segue l’impegno con Sinistra italiana e la candidatura con Liberi e Uguali alle politiche del 2018 (senza essere eletto). Da allora è stato tra le voci che hanno spinto per l’apertura e il dialogo con il Movimento 5 stelle.