Tour de France 2024: terza settimana

Settimana scorsa abbiamo ritrovato Vingegaard in lotta con Pogacar per la vittoria ma abbiamo perso per ritiro Roglic che contendeva a Evenepoel il gradino più basso del podio.

Girmay ha consolidato il primato nella classifica a punti portandosi a distanza di sicurezza da Philipsen.

Qualche caso di influenza e qualche corridore positivo al Covid hanno seminato un po’ di panico.

Per la terza e ultima settimana di Tour sono previsti tracciati piuttosto vari, con possibilità per una volata e qualche fuga, prima delle Alpi e della crono conclusiva per decidere l’esito della corsa.

– Martedì 16, Gruissan – Nimes (189 km): ultima occasione per un arrivo allo sprint di gruppo.

– Mercoledì 17, St. Paul Trois Chateaux – Superdevoluy (178 km): prima parte di avvicinamento alle montagne e poi tre salite impegnative negli ultimi 40 km.

– Giovedì 18, Gap – Barcelonnette (180 km): tappa nelle Alpi con poca pianura ma senza niente di particolarmente selettivo. Potrebbe essere il giorno della fuga numerosa.

– Venerdì 19, Embrun – Isola 2000 (145 km): tappa alpina breve e concentrata, con tre salitone lunghe e ripide in altura tra i 2000 e i 2800 metri.

– Sabato 20, Nizza – Col de la Couillole (133 km): ultima tappa in linea, ancora più breve e più densa, con 4 Gpm, ma senza mai salire oltre i 1600 metri.

– Domenica 21, Monaco – Nizza (34 km): prova a cronometro individuale lungo la spettacolare “grande corniche” con la salita verso La Turbie e il passaggio dal Col d’Eze. Non sarà una parata e, se i distacchi resteranno contenuti, potrebbe essere decisiva. Comunque un bello scenario panoramico per il primo finale lontano da Parigi.

La capitale ospiterà le Olimpiadi dalla settimana successiva e, per quanto riguarda i professionisti del ciclismo, l’appuntamento è fissato sabato 27 per la prova a cronometro e sabato 3 agosto per la corsa in linea.