Tra l’incudine e il martello, i Rohingya stringono accordi inediti con vecchi nemici

I Rohingya sono un gruppo etnico nativo della regione del Rakhine, altrimenti chiamato Arakan, nel Myanmar, che hanno raggiunto i titoli della stampa occidentale in anni recenti per via della pulizia etnica effettuata contro di loro dallo stato birmano nel biennio 2016-2017, che ha a portato a una crisi umanitaria gravissima, con più di 25.000 morti civili e almeno 700.000 rifugiati che ancora oggi vivono soprattutto nei campi rifugiati in Bangladesh.

La questione del conflitto tra militari e Rohingya però è diventata secondaria dopo il colpo di stato del 2021 e seguente guerra civile che sta mettendo in seria difficoltà il governo della giunta militare contro l’alleanza del governo di unità nazionale, ufficialmente riconosciuto come legittimo dall’Unione Europea, e le varie milizie regionali-etniche.

Non solo per gli osservatori internazionali, ma anche per i diretti interessati.

Reuters ha intervistato Ko Ko Linn, il leader politico del Rohingya Solidarity Organization, una delle principali organizzazioni di lotta politica e armata del popolo Rohingya, che ha rivelato di fatto un patto di non-aggressione tra la RSO e il Tadmadaw, l’esercito dello stato birmano.

La ragione di questa convivenza sarebbe la presenza di un nemico comune, l’esercito dell’Arakan, una organizzazione militare etnica alleata con il governo democratico, che ha attaccato la più grande città ancora abitata dai Rohingya nella regione nel Maggio 2024 in un atto di odio etnico.

Ko Ko Linn ha detto che l’Esercito Arakan, prevalentemente buddista, ha respinto i tentativi dell’RSO di forgiare un’alleanza sul campo di battaglia contro i militari del Myanmar e ha preso di mira la comunità Rohingya nel nord dello stato di Rakhine, costringendo il suo gruppo a prendere le armi contro di loro. “Stavano prendendo tempo, evitavano di parlare con noi, evitavano di sedersi insieme,” ha affermato. “Abbiamo anche chiesto all’Esercito Arakan di non colpire i Rohingya. Li abbiamo avvertiti frequentemente, ma ci hanno ignorato.” L’RSO è stata fondata nel 1982 con l’obiettivo di stabilire una regione autonoma per i Rohingya, ma è stata a lungo considerata dagli analisti praticamente defunta. Tuttavia, si è riorganizzata ed espansa dal 2022, passando da una base di circa 1.000 membri a tra 5.000 e 6.000, sebbene non tutti siano armati, ha detto Ko Ko Linn. L’RSO è stata accusata da gruppi per i diritti umani di reclutare con la forza i Rohingya dai campi profughi in Bangladesh, un’accusa che il gruppo nega.

Non solo l’RSO, ma anche l’altra principale organizzazione delle resistenza Rohingya nella regione, l’ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) con cui RSO ha una rivalità politica che spesso sfocia nella violenza, avrebbe iniziato a collaborare con la giunta militare, secondo The Diplomat.

In un’intervista a The Diplomat a Buthidaung, nello Stato di Rakhine in Myanmar, il 24 giugno, il Maggiore Hlaing Win Tun dell’esercito birmano ha ricordato le ragioni che hanno spinto i militari a unirsi all’ARSA, il che ha portato alla coscrizione forzata e all’addestramento di centinaia di giovani Rohingya della regione, inclusi quelli provenienti dai campi profughi in Bangladesh. Hlaing Win Tun è stato catturato dall’Esercito Arakan insieme ad altri soldati il 17 maggio. Il giorno successivo ha visto la conquista finale di Buthidaung da parte del gruppo di resistenza. I soldati catturati sono detenuti dall’Esercito Arakan in una località nel comune di Buthidaung. L’ammissione del maggiore dà credito alle speculazioni tra una parte dei media e degli osservatori sulla collaborazione dei militari con l’ARSA per difendere Buthidaung dall’avanzata dell’Esercito Arakan. L’ARSA è stata dichiarata gruppo terroristico nel 2017 dal governo del Myanmar. L’organizzazione aveva lanciato una serie di attacchi contro l’esercito e la polizia nello Stato di Rakhine tra il 2015 e il 2017, provocando brutali rappresaglie. In particolare, l’operazione militare di sgombero dell’agosto 2017, che ha costretto oltre 700.000 Rohingya a fuggire dal paese, era apparentemente progettata per eliminare l’ARSA dallo Stato di Rakhine. Il gruppo ha campi nel vicino Bangladesh e funzionari nei campi profughi di Cox’s Bazar.

In generale i Rohingya si trovano in una situazione estremamente difficile, dove nemmeno coloro che ne rappresentano in teoria gli interessi in quanto popolo hanno alcuno riguardo per la loro vita e la loro dignità.

Nei campi profughi in Bangladesh la lotta per il potere tra gruppi si svolge con modalità mafiose, e l’alleanza che le milizie Rohingya ha stretto con l’esercito birmano di fatto ha conseguenze nefaste per i giovani uomini Rohingya, sia in Rakhine che in Bangladesh, spesso costretti con la forza a combattere contro l’esercito Arakan a fianco di coloro che hanno commesso i crimini contro il loro popolo, il Tatmadaw, se non tra le loro file.