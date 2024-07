Turismo vietato ai minori: «I bambini? No, grazie»

Su Avvenire, Ilaria Beretta parla del “turismo childfree”.

C’è una categoria di persone che non hanno figli e non li vogliono. E questo oltre a essere un gruppo interessante per le scienze sociali si trasforma anche, seguendo la legge della domanda e dell’offerta, in una nicchia di mercato definita e per giunta particolarmente appetibile, visto che – suggeriscono i dati sui consumi degli americani pubblicati dalla Federal Reserve nel 2023 – le coppie che scelgono di non avere figli in media hanno redditi maggiori e godono di patrimoni più consistenti rispetto ad altre categorie sociali: denaro che scelgono di investire, tra le altre cose, in viaggi più numerosi ed esclusivi di una famiglia media.