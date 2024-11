USA 2024: Election Day (LIVE)

Nel 2020 la notte elettorale americana è stata seguita con passione dalla nostra comunità, che quattro anni fa, per giorni e giorni, ha commentato in attesa dei risultati definitivi (e anche oltre). Ci risiamo ormai, negli Stati Uniti si vota e Il Post ci ha fornito un Glossario minimo per seguire le elezioni americane.

Su hookii ci siamo avvicinati all’Election Day anche con uno speciale dedicato, che potete trovare qui.

Martedì 5 novembre, i seggi elettorali apriranno in tutto il Paese tra le 5 e le 10 del mattino, secondo le normative dei 50 stati federali. Tuttavia, in alcuni stati, l’orario di apertura è deciso autonomamente dalle singole contee o municipalità. L’orario di chiusura varia anch’esso, con stati come il Maine che chiudono i seggi il 5 novembre. In Italia, inizieremo a ricevere notizie durante la notte tra martedì e mercoledì 6.

Sempre su Il Post “Le elezioni americane spiegate bene” e “La guida definitiva alle elezioni americane”: