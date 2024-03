La sanità negli Stati Uniti nelle parole di Francesco Costa

Francesco Costa racconta la sanità statunitense in un video su YouTube.

Costa parte provando a smontare due idee radicate nell’immaginario dello stivale: che la sanità negli Stati Uniti si paghi (si paga anche in Italia, cambia chi paga, spiega Costa) e che senza assicurazione ti lascino morire per strada (Pronto Soccorso e ambulanza non vi cacceranno, semplicemente emetteranno una fattura alla fine). L’argomento non è semplice e il giornalista lo introduce come «una delle cose più complicate da capire di questo popolo».

Costa offre agli ascoltatori una definizione di servizio sanitario universale, rammenta ai suoi ascoltatori che è il modello scelto in Italia e che non è così in altre parti del mondo, come appunto negli Stati Uniti. Continua constestualizzando gli inconvenienti a cui si trovano davanti gli indigenti negli USA:

Supponiamo pure che voi abbiate un malore e non siete assicurati, non chiamate il Pronto Soccorso rischiando di morire perché sennò poi magari avete 20.000$ di debito? Credo che possiamo essere d’accordo che se hai un infarto è meglio farti curare e restare vivo piuttosto che morire senza debiti.

Nell’appello al senso comune, Costa è impreciso sia sull’ordine di grandezza dei costi (famigerati un impacco freddo fatturato ben 5000$ e la richiesta di più di 150.000$ per un infarto), sia sulla propensione a non recarsi al PS nella paura dei debiti presente nelle famiglie a basso reddito per sé o per i propri cari.

Costa continua nella sua chiosa, evidenziando come i lavoratori negli Stati Uniti abbiano sovente una assicurazione sanitaria parte del loro contratto di lavoro (e la polizza non copre solo il lavoratore, ma anche la famiglia, spiega Costa; in più è il datore che mette sul piatto il contributo più importante, rispetto a quello più piccolo del lavoratore).

La puntata continua illustrando gli effetti dell’invecchiamento della popolazione e come questo abbia portato «il sistema a mostrare dei limiti», la travagliata riforma Obamacare, la spada di damocle delle preexiting conditions.