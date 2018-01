Calenda e Bentivogli: Un Piano industriale per l’Italia delle competenze

Su suggerimento di @Yoghi.

Carlo Calenda e Marco Bentivogli scrivono sul Sole 24 Ore la loro proposta per favorire la crescita dell’economia :

La fine degli stimoli della Bce, l’evoluzione, certo non orientata a maggior flessibilità, dell’Eurozona e la restrizione dei parametri di valutazione sugli Npl, renderanno il 2018 un anno potenzialmente critico per la tenuta finanziaria del Paese. L’unica strada percorribile è quella di continuare a muoversi lungo il “sentiero stretto” percorso in questa legislatura ovvero riduzione del deficit, aumento di Pil e inflazione. Per il 2019 il Documento di economia e finanza prevede un rapporto deficit/Pil allo 0,9%.